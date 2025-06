Da Milano a Bergamo HardCoro ci farà cantare tutti

Preparatevi a vivere un’esperienza unica: da Milano a Bergamo, l’hardcoro sta conquistando le grandi città e ora sbarca anche da noi, grazie alla Fondazione Teatro Donizetti. Un evento coinvolgente che farà cantare tutti, unendo il ritmo del pop alle melodie immortali di Donizetti. Un’occasione imperdibile per scoprire come la musica possa unire e emozionare, portandoci oltre i confini dell’ordinario. Non mancate!

L'evento, una tendenza che sta spopolando nelle grandi città, arriverà da noi grazie alla Fondazione Teatro Donizetti: si canterà un brano pop che si intreccerà ad alcune celebri partiture di Donizetti.

