Da Luca Ward a Elio Germano passando per gli Offlaga Disco Pax | il palco estivo di SantAGOstino

L'estate a Sant'Agostino si accende con un palinsesto straordinario: da Luca Ward a Elio Germano, passando per gli Offlaga Disco Pax, il palco estivo promette emozioni senza fine. Con oltre 200 posti e ingressi gratuiti, la città si trasforma nel cuore pulsante della stagione con almeno 36 serate di spettacoli, musica, teatro e cinema, creando un’atmosfera unica che coinvolgerà ogni visitatore fino a settembre. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile!

Un grande palco, una platea da oltre 200 posti, l'ingresso sempre gratuito e almeno 36 serate per vivere la cittĂ fino a settembre. È l'estate di piazza Sant'Agostino, pronta a trasformarsi in uno dei cuori pulsanti della stagione con un programma che intreccia spettacolo, musica, teatro, cinema. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Š Modenatoday.it - Da Luca Ward a Elio Germano, passando per gli Offlaga Disco Pax: il palco estivo di SantAGOstino

