Da giovedì al cinema Milarepa di Louis Nero con meditazione collettiva ispirata ai temi spirituali del film

Dal 19 giugno 2025, lasciatevi coinvolgere da "Milarepa" di Louis Nero al cinema Milarepa, un film che esplora temi spirituali profondi con un cast stellare tra cui Harvey Keitel e Franco Nero. Un’occasione unica per riflettere e connettersi attraverso una meditazione collettiva ispirata ai messaggi del film. Unitevi a noi per un’esperienza cinematografica e spirituale indimenticabile: un viaggio che va oltre lo schermo e tocca l’anima.

MILAREPA DI LOUIS NERO IN SALA DA GIOVEDI' 19 GIUGNO NEL CAST HARVEY KEITEL, F. MURRAY ABRAHAM, ISABELLE ALLEN, FRANCO NERO, DIANA DELL'ERBA E ANGELA MOLINA DAL 19 GIUGNO MEDITAZIONE COLLETTIVA AL CINEMA Esce in sala il 19 giugno 2025, distribuito da L'AltroFilm ( www.altrofilm.com ) in collaborazione con PFA Films, MILAREPA di Louis Nero (Pianosequenza, Rasputin, Il Mistero di Dante, The Broken Key) con un cast d'eccezione e internazionale composto da Harvey Keitel ( Mean Streets, Taxi Drivers, Il Cattivo Tenente, Pulp Fiction, Bastardi Senza Gloria), Isabelle Allen (I Miserabili, The Contract, Safe), F.