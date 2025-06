Da Barbiana ad Assisi | una marcia di 228 chilometri per la pace

Da Barbiana ad Assisi, una marcia lunga 228 km per riscoprire il valore della pace e dell’impegno civile. Un cammino condiviso tra cittadini, associazioni e scuole, che attraversa storiche terre di cultura e spiritualità, unendo le comunità in un messaggio di solidarietà e speranza. La Marcia Barbiana-Perugia-Assisi è molto più di un percorso: è un invito a riflettere e agire per un mondo migliore. E tu, sei pronto a fare la tua parte?

Firenze, 17 giugno 2025 - Nasce da Barbiana, luogo simbolo dell’impegno educativo e civile di Don Lorenzo Milani, la Marcia Barbiana-Perugia-Assisi, un’iniziativa popolare che dal 30 settembre al 12 ottobre attraverserà 18 comuni tra Toscana e Umbria per un totale di 228 km suddivisi in 13 tappe. L’iniziativa nasce a Vicchio da un gruppo di cittadini, associazioni, enti, ecuole col sostegno dell’Amministrazione comunale e si concluderà ad Assisi unendosi alla storica Marcia Perugia-Assisi, che quest'anno si terrà il 12 ottobre, portando un messaggio forte e chiaro: No alla guerra, no ai conflitti armati, sì alla pace, alla giustizia sociale e all’inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Barbiana ad Assisi: una marcia di 228 chilometri per la pace

