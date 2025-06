Cyber-attacco di Predatory Sparrow paralizza Bank Sepah in Iran

Un’ondata di attacchi informatici sconvolge l’Iran: Predatory Sparrow, noto gruppo hacker, ha rivendicato il blitz contro Bank Sepah, uno degli istituti più antichi e influenti del paese. L’attacco ha paralizzato le operazioni bancarie, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza digitale e sui possibili effetti geopolitici. La questione si configura come un significativo esempio di guerra cibernetica tra le nazioni, sottolineando quanto sia vitale la protezione dei sistemi critici in un mondo sempre più connesso.

Gli hacker di un gruppo che si fa chiamare Predatory Sparrow ha rivendicato in questi minuti il cyber-attacco che risulta aver paralizzato le operazioni di Bank Sepah, istituto di credito pubblico fra i più antichi dell' Iran. Lo riporta Iran International, sito vicino ad ambienti dell'opposizione iraniana all'estero, accreditando la banca in questione di legami con il corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica. Il gruppo Predatory Sparrow afferma sui social di aver "condotto attacchi informatici che hanno distrutto i dati" della Bank Sepah. "La Bank Sepah è un istituto che ha aggirato le sanzioni internazionali e ha utilizzato il denaro del popolo iraniano per finanziare i terroristi affiliati al regime, il suo programma di missili balistici e il suo programma nucleare militare", si legge in un post del gruppo pubblicato su X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cyber-attacco di Predatory Sparrow paralizza Bank Sepah in Iran

