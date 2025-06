Custodia cautelare per un pubblico ufficiale | gravi le accuse nei suoi confronti

Un pubblico ufficiale al centro di gravi accuse, ora sotto custodia cautelare. I Carabinieri di Mondragone e Caserta hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura. La vicenda scuote l’intera comunità, sollevando interrogativi su integrità e trasparenza nell’ambiente pubblico. Restate con noi per scoprire i dettagli di questa delicata inchiesta.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un pubblico Ufficiale già operante in Mondragone, ritenuto gravemente indiziato – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – dei reati di peculato, concussione, corruzione e falso. L’indagine, coordinata da questa Procura della Repubblica e condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e del Nucleo Investigativo di Caserta ha consentito di ricostruire e documentare le condotte illecite e i reati di pubblica amministrazione posti in essere dal destinatario del provvedimento cautelare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Custodia cautelare per un pubblico ufficiale: gravi le accuse nei suoi confronti

In questa notizia si parla di: custodia - cautelare - pubblico - ufficiale

Il governo stoppa Costa sulla custodia cautelare: inammissibile il suo emendamento sul decreto sicurezza - Il governo ha bloccato l'emendamento di Costa sulla custodia cautelare, ritenendolo inammissibile nel decreto sicurezza.

Nei guai un uomo di 42 anni a Guastalla, in manette per resistenza a pubblico ufficiale. La donna ha deciso di non sporgere denuncia per la violenza subita Vai su Facebook

Custodia cautelare per un pubblico ufficiale: gravi le accuse nei suoi confronti; Esecuzione di ordinanze di custodia cautelare dalla Polizia di stato per una rapina a mano armata avvenuta del 2023; Non poteva avvicinarsi alla casa familiare.

MONDRAGONE - Peculato, concussione, corruzione e falso: agli arresti pubblico ufficiale - 08:47:35 I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti do ... Segnala casertafocus.net

Vietato pubblicare le ordinanze di custodia cautelare: la stretta del governo - Vietato pubblicare il testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse ... Si legge su corriere.it