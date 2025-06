Cus Ferrara trionfa nei playout serie D2 | vittoria sui campi del Tennis club Sant’Agostino

Il Cus Ferrara, storico simbolo di eccellenza sportiva, conquista un prestigioso trionfo nei playout della Serie D2, imponendosi sul campo del Tennis Club Sant’Agostino. Questa vittoria, frutto del talento e della determinazione di una squadra formata da giovani promettenti nati nel 2010, dimostra che il futuro del tennis ferrarese è più brillante che mai. Un risultato che rafforza la passione e l’orgoglio del territorio, lasciando intravedere nuove speranze per le prossime stagioni.

Il Cus Ferrara targato Salvi ottiene una preziosa vittoria nella gara di fine stagione riguardante i playout della serie D2. La formazione cussina, tutta composta eccezionalmente da ragazzi nati nel 2010, è riuscita ad imporsi in trasferta per 3-1 sui campi del Tennis club Sant’Agostino. Capitanati nell’occasione dal tecnico del Cus Ferrara Ferdinando De Luca e Alessandro Trevisani, i protagonisti sono stati Tommaso Caniato, Geremia Hanau, Giovanni e Lorenzo Neri ed infine Andrea Picariello, tutti con classifiche nazionali di 3.3 e 3.2, catapultati in un campionato composto prevalentemente da giocatori adulti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cus Ferrara trionfa nei playout serie D2: vittoria sui campi del Tennis club Sant’Agostino

