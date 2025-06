Curve di San Siro condanne per gli ex capi ultrà di Milan e Inter | 10 anni a Beretta e a Lucci

Una sentenza che scuote il mondo del calcio e delle curve italiane: dieci anni di carcere per gli ex capi ultrà di Milan e Inter, Beretta e Lucci, accusati di gravissimi reati. Un passo importante verso la giustizia, che mette in luce le ombre di una realtà spesso nascosta dietro la passione sportiva. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione della violenza e sulla tutela dei tifosi onesti, lasciando aperto il dibattito su come garantire un calcio più sicuro e civile.

Dieci anni di reclusione per Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e collaboratore di giustizia, imputato per aver ucciso Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Curve di San Siro, condanne per gli ex capi ultrà di Milan e Inter: 10 anni a Beretta e a Lucci

