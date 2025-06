Curiosità il Comitato San Francesco lancia il salotto della poesia

Il comitato San Francesco apre le porte alla cultura e alla comunità con il nuovo "Salotto della poesia", un'occasione unica per condividere emozioni, idee e migliorare insieme il quartiere. Non solo si discuteranno segnalazioni e proposte, ma si creerà un vero e proprio spazio di aggregazione e creatività. Appuntamento alle 19:30, pronti a lasciarvi trasportare dalla magia delle parole e a rafforzare il senso di comunità.

Non solo segnalazioni per migliorare il quartiere, ma anche incontri per promuovere momenti di aggregazione: il Comitato di quartiere San Francesco lancia, infatti, una nuova iniziativa sociale. Si tratta de "Il salotto della poesia" con Rita Amodio e Antonino Fusco. Appuntamento è alle 19,30 di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Curiosità, il Comitato San Francesco lancia "il salotto della poesia"

In questa notizia si parla di: comitato - francesco - lancia - salotto

Curiosità, il Comitato San Francesco lancia il salotto della poesia.

Curiosità, il Comitato San Francesco lancia "il salotto della poesia" - Non solo segnalazioni per migliorare il quartiere, ma anche incontri per promuovere momenti di aggregazione: il Comitato di quartiere San Francesco lancia, infatti, una nuova iniziativa sociale. salernotoday.it scrive