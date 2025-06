Cupra dai mercatini al teatro | | Una vacanza a misura di famiglia

...questa estate Cupra Marittima si trasforma in un palcoscenico di emozioni e divertimento per tutta la famiglia. Ricco di appuntamenti storici e novità sorprendenti, il calendario promette momenti indimenticabili tra musica, teatro e tradizione, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza su misura. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della cultura, della convivialità e del divertimento, perché qui ogni giorno è una festa da scoprire e condividere!

Riconfermati gli appuntamenti storici e quelli che hanno riscosso un forte successo, ma ci sono anche novità assolute nel ricco calendario delle manifestazioni estive varato ieri dal comune di Cupra Marittima. Presente l’intera Amministrazione, la Pro Loco e anche qualche rappresentante di Associazioni che organizzano eventi durante il periodo estivo. "Tornano i Festival ed i mercatini, tornano le manifestazioni popolari e quelle culturali, ma anche iniziative più leggere – come ha evidenziato il vice sindaco Lucio Spina – che rispecchiano il nostro target di turismo. E Concolando dal 27 al 29 giugno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cupra, dai mercatini al teatro:: "Una vacanza a misura di famiglia"

