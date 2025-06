cultura balli e risate sul lago da vecchioni a manu chao

Preparati a vivere un’estate all’insegna di cultura, balli e risate sul lago! Dal 11 al 27 luglio, Villa Erba (Ex-Galoppatoio) si trasformerà nel cuore pulsante del Lake Sound Park, dove il festival MyNina torna con la sua quarta edizione, includendo i celebri eventi delle passate edizioni “LaVilla” e “LeSerre”. Un mix unico di musica, comicità e spettacoli teatrali ti aspetta per un’esperienza indimenticabile. Non perderti questa esclusiva occasione!

Dall’11 al 27 luglio torna a Villa Erba (Ex-Galoppatoio) Lake Sound Oark, il festival targato MyNina che, alla quarta edizione, si rinnova inglobando di fatto i festival degli scorsi anni “LaVilla” e “LeSerre” per un’offerta più ampia e varia. Lake Sound Park ospiterà spettacoli più formali con sedute e show più energici a cui partecipare in piedi, sul palco si alterneranno concerti, spettacoli comici e teatro di parola e sarà rivolto a target differenti di pubblico, sia per interessi e gusti che per età. "Siamo entusiasti di annunciare una nuova edizione dell’evento che ogni anno trasforma la musica, lo spettacolo e le emozioni in un’esperienza unica – spiega Gianpiero Canino, CEO MyNina –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it