Culla della storia di Fiumicino | presentati i lavori di restauro della Necropoli di Porto

Fiumicino si distingue ancora una volta come culla della storia e della cultura italiana, con il restauro recentemente completato della Necropoli di Porto all’Isola Sacra. Questa importante iniziativa valorizza uno dei siti archeologici più affascinanti del territorio, preservando il nostro patrimonio per le generazioni future. Alla presenza delle autorità locali e degli esperti, si apre un nuovo capitolo di scoperta e tutela, confermando il ruolo di Fiumicino come custode della nostra memoria storica.

Fiumicino, 17 giugno 2025 – Si è svolta questa mattina, alla presenza de l Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini e dell’Assessore alla Cultura Federica Poggio e del Direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica, Alessandro D’Alessio, la presentazione ufficiale dei lavori conclusi alla Necropoli di Porto all’Isola Sacra, uno dei siti archeologici più significativi del territorio e tra i più importanti e meglio conservati al mondo. L’intervento, realizzato nell’ambito del “Grande Progetto Ostia” – finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 (Fondi CIPE) del Ministero della Cultura – ha interessato i l restauro e la messa in sicurezza dei paramenti murari, delle decorazioni pittoriche e musive delle tombe, nonché il rifacimento delle coperture lignee, fondamentali per la protezione dei manufatti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

