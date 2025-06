Csi Morbegno settant’anni di impegno nel mondo sportivo

Celebrando sette decenni di passione e dedizione, il Csi Morbegno e Avis Morbegno hanno celebrato un evento straordinario che ha unito comunità, sport e solidarietà. Con partecipazioni da vari enti e associazioni, il centro di Morbegno si è popolato di entusiasmo e sorrisi, dimostrando ancora una volta che lo sport è un potente motore di aggregazione e impegno sociale. La festa continuerà a ispirare e rafforzare il legame tra persone e progetti di valore.

Successo per la gran festa dei 70 anni del Csi Morbegno e Avis Morbegno, due sodalizi uniti da tante cose ma soprattutto dal fatto di mettere al centro le persone. Hanno partecipato oratorio di Morbegno, Comune di Morbegno, comitato Csi di Sondrio, Cosio Volley, Aido Morbegno, Admo Sondrio, Movember, Lilt Sondrio, comitato Maria Letizia Verga, Amazzoni e fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica Onlus. Il centro di Morbegno si è popolato di gente, di tutte le età: la via Vanoni è diventata una pista di atletica. "La data della festa non è casuale – spiega il presidente Avis Morbegno Rocco Acquistapace – abbiamo scelto il 14 giugno perché è la giornata mondiale del donatore di sangue, quindi era proprio il giorno ideale".

Per i suoi 70 anni, il Gs Csi Morbegno si regala un campionato italiano - Per i suoi 70 anni, il GS CSI Morbegno celebra con stile, ospitando per la prima volta il Campionato italiano di corsa in montagna a staffetta giovanile.

CAMPIONATO ITALIANO DI CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA GIOVANILE 01.06.2025 dopo la gara pranzo tutti insieme in attesa delle premiazioni MORBEGNO, Sala Ipogea nel Complesso di S. Giuseppe in via V Alpini Prenotazi Vai su Facebook

