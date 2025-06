Crotone Parco Pignera cambierà volto tra verde urbano e archeologia

Crotone si prepara a rinascere: grazie all’approvazione del Comune, il Parco Pignera e lo stadio Ezio Scida si trasformeranno in un meraviglioso volto nuovo tra verde urbano e archeologia. Con un investimento di 4,4 milioni di euro, il progetto "Antica Kroton" promette di valorizzare il patrimonio storico e naturale della città, offrendo spazi rinnovati e attrattivi. Il futuro di Crotone si fa più ricco e vivace.

Semaforo verde dal Comune di Crotone al progetto esecutivo per la valorizzazione archeologica, ambientale e paesaggistica del sito che comprende Parco Pignera-stadio Ezio Scida. Il via libera è arrivato dalla giunta presieduta dal sindaco Vincenzo Voce, che ha approvato lavori per un importo di di 4,4 milioni di euro nell'ambito del programma archeologico "Antica Kroton". Il progetto relativo agli. 🔗 Leggi su Feedpress.me