Crotone giovane pestato fuori da un locale | il questore dispone la chiusura e caccia i tre violenti

Un episodio di violenza scuote Crotone: tre giovani sono stati coinvolti in un'aggressione fuori da un locale, portando alla decisione del questore di chiudere temporaneamente l’attività e all’adozione di provvedimenti di D.A.C.U.R. per garantire la sicurezza pubblica. La comunità si unisce nel condannare ogni forma di violenza e chiede un impegno condiviso per riportare serenità e rispetto nel territorio.

Tre giovani coinvolti in un'aggressione a Crotone: locale chiuso per sicurezza pubblica e provvedimenti di DA.C.UR. emessi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Crotone, giovane pestato fuori da un locale: il questore dispone la chiusura e caccia i tre violenti

