Crosetto sulla guerra a Teheran | Nessun pericolo per le nostre basi situazione sotto controllo

Il ministro della Difesa Guido Crosetto rassicura l’Italia: “Nessun pericolo per le nostre basi” nonostante la crescente tensione tra Israele e Iran. In un’intervista a Il Messaggero, Crosetto evidenzia come l’allerta sia aumentata, ma la situazione sia sotto controllo, garantendo la sicurezza dei nostri soldati in missione nel Medioriente. La calma resta fondamentale in questo momento delicato, e il governo monitora attentamente gli sviluppi per proteggere i nostri interessi e cittadini ovunque.

Non ci sono pericoli per le nostre basi militari. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto in un’intervista su Il Messaggero, nella quale ha affrontato anche la questione dei nostri soldati impegnati nelle missioni in Medioriente e sui quali c’è massima attenzione dopo l’inizio del conflitto tra Israele e Iran. Crosetto: “Allerta aumentata ma situazione sotto controllo”. “Il capo di Stato maggiore della Difesa ha dato le indicazioni che si danno quando peggiorano le condizioni di sicurezza a livello internazionale. Quindi non dovrebbero esserci problemi specifici per le nostre basi, c’è un livello di attenzione che è aumentato ha detto il ministro di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crosetto sulla guerra a Teheran: “Nessun pericolo per le nostre basi, situazione sotto controllo”

