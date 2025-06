Cristiano Ronaldo si mette lo smalto nero ai piedi Per evitare infezioni dice

Cristiano Ronaldo si distingue ancora una volta, questa volta indossando smalto nero ai piedi, una scelta che ha fatto immediatamente scalpore sui social. Non si tratta di moda, ma di una strategia inaspettata: proteggere i piedi da infezioni, come svelato dal New York Times. Questo gesto rivela la sua dedizione meticolosa al benessere e alle prestazioni, dimostrando che anche i dettagli più singolari possono riflettere una mentalità vincente.

Cristiano Ronaldo si mette lo smalto nero ai piedi. Ci sono varie foto da cui si evince il particolare, che immediatamente è diventato virale. Perché lo fa?, si è chiesto il New York Times. "Non si tratta di una scelta di stile – scrive il giornale – Sembra piuttosto un altro elemento della rinomata dedizione del leggendario attaccante alla sua arte. Lo smalto nero è una tendenza diffusa tra i lottatori di arti marziali miste (Mma), che lo utilizzano per indurire le unghie dei piedi ed evitare che si screpolino o si spezzino sotto sforzo". " È inoltre progettato per proteggerli dai batteri, che possono rappresentare un problema particolare per gli atleti che si allenano regolarmente con scarpe da ginnastica o da calcio, dove l'ambiente caldo e umido all'interno di un calzino o di una scarpa sudata è un terreno fertile per i funghi.

