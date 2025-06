Cristiano Ronaldo dona la sua maglia autografata a Trump | Giochiamo per la pace La reazione del presidente Usa – Il video

In un gesto che unisce sport e diplomazia, Cristiano Ronaldo dona la sua maglia autografata a Donald Trump durante il G7 in Canada, con un messaggio di speranza: "Playing for Peace". Un gesto simbolico che ha suscitato reazioni diverse, tra sorpresa e ammirazione, culminando in un video che ha fatto il giro dei social. La scena rappresenta un momento di dialogo e unità tra leader mondiali, dimostrando come lo sport possa essere un ponte verso la pace.

A margine dei lavori del G7 in corso in Canada, il presidente del Consiglio europeo António Costa ha consegnato al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump un regalo speciale: una maglia autografata di Cristiano Ronaldo, con il messaggio « Al presidente Donald J. Trump. Playing for Peace » scritto di proprio pugno dal fuoriclasse portoghese. Il momento è stato immortalato in un video poi condiviso sui profili social di Costa, mostrando il momento in cui il presidente degli Stati Uniti accoglie soddisfatto e un po’ incredulo il dono ricevuto: «Che bello, giocare per la pace, mi piace!», abbozza Trump. 🔗 Leggi su Open.online

