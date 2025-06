Crisi petrolifera? Perché oggi è diverso dalla guerra del Kippur

La crisi petrolifera di oggi, alimentata dalla tensione nello Stretto di Hormuz, richiama alla mente la War of the Yom Kippur del 1973, ma le differenze sono immense. Quel conflitto segnò un punto di svolta, mentre ora l'attenzione è rivolta a fattori geopolitici e economici più complessi. Un'epoca diversa, ma le conseguenze per i mercati restano intense.

Hormuz, non Kippur è il nome che angoscia i mercati. Il 1973 è lontano, così diverso economicamente e politicamente, tuttavia una crisi.

