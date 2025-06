Crisi moda al via Pitti Uomo 108 | Sarà l’edizione del rilancio VIDEO

Al via Pitti Uomo 108, la fiera internazionale che celebra il meglio dell’abbigliamento maschile e il rilancio del settore moda. Dal 17 al 20 giugno, alla Fortezza da Basso, protagonisti, marchi storici e talenti emergenti si incontrano per tracciare nuove tendenze e rinvigorire lo stile maschile. Un’occasione imperdibile per scoprire innovazioni, ispirazioni e riassaporare l’eccellenza della moda maschile italiana e internazionale.

Al via l’edizione estiva di Pitti Uomo, la numero 108. La fiera internazionale dedicata all’abbigliamento maschile torna alla Fortezza da Basso dal 17 al 20 giugno. Quattro giorni durante i quali sarà possibile incontrare i protagonisti del menswear internazionale, marchi storici, i designer più. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Crisi moda, al via Pitti Uomo 108: “Sarà l’edizione del rilancio” \ VIDEO

In questa notizia si parla di: pitti - uomo - edizione - crisi

Baron Filou: l’orso Filou alla conquista Pitti Uomo 108. - Al Pitti Uomo 108, l’orso Filou non è solo una mascotte, ma una vera e propria icona di stile che rivoluziona la moda contemporanea.

Pitti Uomo sfida la crisi: 740 brand in mostra alla Fortezza. La moda seduce Firenze Vai su X

Strade provinciali a rischio in Toscana con tagli per 58 milioni cantieri bloccati e imprese in crisi. Scopri di più https://www.t24economia.it/art/tagli-alla-manutenzione-delle-strade-provinciali-58-milioni-di-euro-in-meno Vai su Facebook

Crisi moda, al via Pitti Uomo 108: “Sarà l’edizione del rilancio” \ VIDEO; Pitti Uomo, la moda guarda oltre la crisi. Giani: Voglia di rilancio e sviluppo; Pitti Uomo sfida la crisi: 740 brand in mostra alla Fortezza. La moda seduce Firenze.

Moda, sfida alla crisi. Domani parte Pitti Uomo: «Dura restare a galla senza nuovi sbocchi» - La calzatura fermana sfida il mercato all’edizione numero 108 di Pitti Uomo in programma alla Fortezza da Basso di Firenze da ... Riporta msn.com

Pitti Uomo 2025, De Matteis “gaffe”: esalta il Napoli di Conte in casa Fiorentina. Poi parla dei 740 marchi per primavera/estate - Il presidente di Pitti Immagine, Antonio De Matteis, ha dato il via alla cerimonia di inaugurazione di Pitti Uomo 108, dal 17 al 20 giugno 2025, alla Fortezza da Basso di Firenze, esaltandop il Napoli ... Come scrive firenzepost.it