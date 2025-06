Crisi Israele-Iran | la mesta litania di Netanyahu e il doppio standard del G7

In un panorama di tensioni crescenti tra Israele e Iran, Netanyahu ripropone con fermezza la sua richiesta di un cambio di regime a Teheran, alimentando un dibattito internazionale segnato da ipocrisie e doppi standard. Mentre il G7 si mostra spesso titubante, la posizione israeliana si fa sempre più decisa, rivelando le complessità di una crisi che minaccia di sconvolgere l’intera regione. La domanda è: quale sarà il prossimo passo sulla scena geopolitica?

Il premier israeliano insiste con il cambio di regime a Teheran L'IdentitĂ .

