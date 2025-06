Crippa il padrone di casa della 50 Best | Io un’anomalia nella classifica

In un mondo gastronomico in continua evoluzione, Crippa, il padrone di casa della prestigiosa classifica 50 Best, svela un'anomalia che scuote le aspettative. A pochi giorni dalla cerimonia torinese, intervistiamo lo chef di Piazza Duomo, che ci racconta: "Girare il mondo aiuta, ma c'è spazio anche per chi preferisce stare a casa con la sua padella storta". Scopriamo perché la passione casalinga può essere un valore inestimabile nel panorama culinario globale.

Intervista allo chef di Piazza Duomo, a pochi giorni dalla cerimonia torinese che stilerà la nuova classifica dei migliori 50 ristoranti del mondo: "Girare il mondo aiuta, ma c'è spazio anche per chi come preferisce stare a casa con la sua padella storta". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Crippa, il padrone di casa della 50 Best: “Io, un’anomalia nella classifica”

In questa notizia si parla di: casa - classifica - crippa - padrone

I quartieri più richiesti in Lombardia per affittare casa. La classifica che riserva più di una sorpresa - Scoprire i quartieri più richiesti in Lombardia per affittare casa può riservare molte sorprese. Spesso è fuori dalle principali metropoli come Milano, Roma e Firenze che si nascondono le opportunità più interessanti, lontane da canoni inavvicinabili.

Enrico Crippa: “50 Best farà bene al Piemonte a Piazza Duomo ora apro uno studio”; J Medical: Aouani e Arnaudo formato EuroCross; Addio Mary Wilson, un sogno chiamato Supremes.

Trento, è ancora Muktar Edris il padrone del Giro al Sas. Crippa è terzo - 000 metri e compagno di club Yeman Crippa, finisce al terzo posto in ... Da rainews.it

Crippa: "Felice di vincere l'oro in casa, ora voglio la maratona a Parigi" - 03 e Riva a prendersi l'argento subito alle sue spalle a completare la doppietta Malore improvviso ... Scrive msn.com