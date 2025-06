Crescita della fiducia degli investitori in Germania grazie alla spesa pubblica

La recente crescita dell'indice Zew in Germania rivela un'ottima notizia: gli investitori ripongono maggiore fiducia nel Paese, grazie a una spesa pubblica più consistente. Questo incremento fa ben sperare per il futuro economico tedesco, superando le preoccupazioni legate ai dazi statunitensi. La domanda ora è: quale impatto avrà questa fiducia rinnovata sulla ripresa economica e sugli investimenti internazionali? Resta con noi per scoprirlo.

La fiducia degli investitori nell'economia tedesca è migliorata più del previsto, poiché l'imminente aumento della spesa pubblica ha superato i timori per gli incombenti dazi statunitensi. L' indice dell'istituto Zew è salito a 47,5 a giugno da 25,2 del mese precedente. Il risultato "sembra rafforzare la valutazione che le misure di politica fiscale annunciate dal nuovo governo tedesco possano fornire una spinta all'economia" commenta il presidente dell'istituto Achim Wambach. "Insieme ai recenti tagli dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, questo potrebbe porre fine alla stagnazione economica in Germania, che dura da quasi tre anni" aggiunge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crescita della fiducia degli investitori in Germania grazie alla spesa pubblica

