Crepet | Sinner in campo con la rabbia della finale persa se ben gestita sarà ancora più forte

Jannik Sinner torna in campo ad Halle, portando con sé la rabbia e la determinazione di una finale persa al Roland Garros. Come sottolinea lo psichiatra Paolo Crepet, se questa energia viene gestita sapientemente, può trasformarsi in una forza ancora maggiore. È il momento per Sinner di dimostrare che, dalle difficoltà, si può rinascere più forte. La sfida è appena iniziata, e la sua capacità di risalire sarà il suo vero trionfo.

AGI - Jannik Sinner "scende in campo ad Halle contro Yannick Hanfmann armato della miglior rabbia possibile, quella che si porta dietro dalla finale persa al Roland Garros. Se ben gestita lo renderà ancora più forte". Così la pensa lo psichiatra Paolo Crepet che, alla vigilia del ritorno in campo dell'azzurro sull'erba tedesca, chiarisce ad Agi che proprio i tre match point annullati da Carlos Alcaraz nella mitica finale di Parigi possano metaforicamente rappresentare la chiave per risalire a cavallo dopo la rovinosa caduta francese. "Sinner ha dichiarato che dopo quella finale si è focalizzato non sulle occasioni perse ma sugli aspetti positivi, sul fatto di aver giocato al suo meglio per oltre cinque ore sulla terra rossa che non è la sua superficie preferita - analizza Crepet - le reputo balle da 'mental coach'. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Crepet: "Sinner in campo con la rabbia della finale persa, se ben gestita sarà ancora più forte"

In questa notizia si parla di: campo - finale - crepet - sinner

Internazionali d’Italia 2025, Sinner vola in finale: il 18 maggio in campo con Alcaraz - Il 18 maggio 2025, Jannik Sinner vola in finale agli Internazionali d'Italia, sfidando il fenomeno Carlos Alcaraz.

Sinner smascherato da Crepet: Sul match con Alcaraz ha detto una bugia. La previsione su mamma Siglinde; Jannik Sinner, le indiscrezioni di Paolo Crepet sulla madre del campione | .it; Jannik Sinner si consola così: dove lo pizzicano dopo la finale persa | .it.

Crepet: "Sinner in campo con la rabbia della finale persa, se ben gestita lo renderà ancor... - Jannik Sinner "scende in campo ad Halle contro Yannick Hanfmann armato della miglior rabbia possibile, quella che si porta dietro dalla finale persa al Roland Garros. Secondo msn.com

Sinner smascherato da Crepet: "Sul match con Alcaraz ha detto una bugia". La previsione su mamma Siglinde - Sinner smascherato da Crepet, il celebre psichiatra torinese non crede a Jannik: Sul match con Alcaraz ha detto una bugia. Si legge su sport.virgilio.it