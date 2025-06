Credito turismo e start-up | Settori in forte crescita Grazie a poche aziende

Nel 2024, l’economia toscana ha registrato una crescita modesta, con un aumento dello 0,6% rispetto all’1% nazionale. Tuttavia, la provincia di Lucca si distingue per la sua vivacità nel settore del credito, grazie a poche aziende innovative che stanno guidando il settore delle startup e del turismo. Questi settori rappresentano un motore di rilancio, dimostrando come la qualità e l’imprenditorialità possano fare la differenza in un contesto di crescita lenta.

Nel corso del 2024 l'economia toscana è cresciuta debolmente; in base all'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) della Banca d'Italia l'aumento del prodotto sarebbe stato pari allo 0,6 per cento, a fronte dello 0,7 in Italia. Numeri dunque modesti, ai quali si è in parte sottratta la provincia di Lucca che si segnala per la vitalità nel settore del credito. A livello regionale, la crescita del prodotto è stata condizionata dal mancato apporto del settore manifatturiero, penalizzato dalla crisi del sistema della moda, il maggior comparto di specializzazione produttiva regionale, il cui calo non è stato del tutto compensato dal buon andamento di altri comparti, principalmente farmaceutica e gioielleria, trainati della domanda estera.

