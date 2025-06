Courmayeur accoglie Chef Carlo Cracco ospite d’onore per il 25° anniversario di Lo Matsòn

Courmayeur si prepara a celebrare un traguardo speciale: il 25° anniversario di Lo Matsòn, il rinomato food market dedicato alle eccellenze enogastronomiche. Per rendere omaggio alla straordinaria crescita di questa manifestazione, l’evento si arricchisce di un ospite d’eccezione: lo chef stellato Carlo Cracco, che porterà la sua maestria e innovazione in una giornata all’insegna del gusto e della tradizione. Un’occasione unica per scoprire i sapori autentici della Valle…

Credits Courmayeur Mont Blanc MILANO – L’autenticità della tradizione enogastronomica di Courmayeur torna protagonista con l’attesissima edizione 2025 di Lo Matsòn, il food market in programma domenica 7 settembre, che quest’anno festeggia il 25° anniversario. Un traguardo importante che verrà festeggiato in grande stile grazie alla partecipazione straordinaria dello chef stellato Carlo Cracco, ospite d’onore di questa edizione celebrativa che si sta già mettendo in moto. Dopo i mercati estivi che ogni martedì nei mesi di luglio e agosto al Jardin de l’Ange permettono di conoscere una grande varietà di prodotti agricoli a chilometro zero, biologici e a denominazione di origine protetta, il primo weekend di settembre le vie del centro di Courmayeur si animeranno con le caratteristiche bancarelle dove sarà possibile degustare e acquistare le eccellenze locali, sinonimo di autenticità e unicità: non solo salumi e formaggi, ma anche frutta e verdura fresca, miele, farine e prodotti più insoliti che meritano di essere scoperti, come la trota, unico pesce del territorio valdostano, da gustare al naturale o nella versione affumicata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Courmayeur accoglie Chef Carlo Cracco, ospite d’onore per il 25° anniversario di Lo Matsòn