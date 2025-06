Costruttori cinesi e la guerra dei prezzi Anche BYD ammette che si è andati oltre il limite sostenibile

Nel cuore di un mercato in tumulto, i costruttori cinesi, tra cui il gigante BYD, si trovano a combattere una feroce guerra dei prezzi che mette a dura prova la sostenibilità del settore. L’intervento del governo cinese si fa ormai inevitabile, nel tentativo di salvaguardare un ecosistema già in crisi. Ma cosa potrebbe davvero significare tutto questo per il futuro delle auto elettriche e il mercato globale? Leggi tutto.

Ecosistema in crisi e governo Cinese che interviene per porre un freno alla guerra dei prezzi. A rischio la sopravvivenza del mercato (e non solo quello cinese). 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Costruttori cinesi e la guerra dei prezzi. Anche BYD ammette che si è andati oltre il limite sostenibile

In questa notizia si parla di: guerra - prezzi - costruttori - cinesi

Byd crolla in Borsa dopo taglio prezzi: timori di guerra dei prezzi - BYD, il gigante cinese delle auto elettriche, ha registrato un drastico calo dell'8,6% alla Borsa di Hong Kong dopo l'annuncio di significativi tagli ai prezzi, fino al 34%.

In Cina, la corsa al ribasso dei prezzi tra i costruttori mette in crisi la tenuta finanziaria della filiera dell’auto elettrica. Margini in calo, fornitori in sofferenza e rischi crescenti per l’intera filiera: è quanto emerge da un’analisi del Financial Times. Un campanello d’ Vai su Facebook

Costruttori cinesi e la guerra dei prezzi. Anche BYD ammette che si è andati oltre il limite sostenibile; Auto elettriche e guerra dei prezzi in Cina, Pechino richiama i produttori; Byd punta sull’Europa con investimenti per 20 miliardi. E dice che la guerra dei prezzi in Cina non è sostenibile.

Costruttori cinesi e la guerra dei prezzi. Anche BYD ammette che si è andati oltre il limite sostenibile - Ecosistema in crisi e governo Cinese che interviene per porre un freno alla guerra dei prezzi. Da dmove.it

Cina, guerra dei prezzi tra produttori di auto elettriche: il governo interviene, ma il caos continua - La guerra dei prezzi che sta infiammando l’industria cinese delle auto elettriche rischia di trasformarsi in un terremoto economico ... automoto.it scrive