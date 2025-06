Costa di Mezzate | Di Pisa Marenco e Olzer fioriscono Jesus Christ Superstar con i ritmi del jazz

Venerdì 13 giugno, Costa di Mezzate ha vibrato con l’energia innovativa di “Jesus Christ Superstar” rivisitato in chiave jazz, grazie all’eccezionale interpretazione del trio Marenco e Olzer, guidato dal talentuoso Sandro Di Pisa. Un evento straordinario che ha unito musica, cultura e solidarietà, celebrando i 60 anni di attività dell’Avis locale. La serata si è trasformata in un’esperienza coinvolgente, dimostrando come il jazz possa dare nuova vita a grandi classici e avvicinare il pubblico a emozioni autentiche.

Costa di Mezzate. L’altra sera, venerdì 13 giugno, nella Parrocchiale di Costa di Mezzate – e grazie al sostegno dell’Avis locale, al traguardo dei 60 anni di attività -, è andato in scena il musical “Jesus Christ Superstar” nella versione a tre strumenti messa a punto dal jazzman Sandro Di Pisa che, dal 2020, continua a mietere successi nelle località della provincia orobica. Si tratta di un arrangiamento ideato per valorizzare le potenzialità non esclusivamente liturgiche dell’organo da chiesa, abbinato alle sonorità apparentemente meno devozionali della chitarra e della fisarmonica. Facendo leva sulle indiscutibili qualità del collaudato terzetto di musicisti – Nadio Marenco, Roberto Olzer e lo stesso Di Pisa -, il concerto colleziona applausi a scena aperta ogni volta, lasciando piena libertà ai jazzisti di ri-creare i brani a secondo dell’estro estemporaneo e della situazione che si concretizza in quel preciso frangente, supportata dall’arte improvvisatoria sopraffina che di fatto costituisce il regalo più bello di questo splendido trio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Costa di Mezzate: Di Pisa, Marenco e Olzer fioriscono “Jesus Christ Superstar” con i ritmi del jazz

"Jesus Christ Superstar": il celebre musical in versione jazz a Costa di Mezzate

L'originale rivisitazione punta sugli arrangiamenti di Sandro Di Pisa in trio con Nadio Marenco alla fisarmonica e Roberto Olzer all'organo

