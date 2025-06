Così il Water Cross trasforma la piscina in una palestra e ti fa dimenticare il caldo

Quando il termometro segna 35 gradi e anche solo pensare di entrare in palestra ti fa sudare, c'è una sola soluzione: allenarsi in acqua. Non parliamo di quei blandi esercizi di acqua fitness che sembrano più una seduta di fisioterapia che un vero workout, ma di Water Cross, il nuovo format firmato Virgin Active che promette di rivoluzionare il concetto di allenamento estivo. E il bello è che non serve saper nuotare come Michael Phelps: si pratica in una piscina con acqua bassa. Basta avere voglia di mettersi in gioco e scoprire che l'acqua La scienza dietro la disciplina. Prima di tutto occorre fare chiarezza: l'acqua non è solo un modo per rinfrescarsi, è un vero e proprio ambiente di allenamento ad alta prestazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Così il Water Cross trasforma la piscina in una palestra e ti fa dimenticare il caldo

