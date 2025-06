Cos’è il biacco il serpente che ha invaso Ibiza

Ibiza, l’isola della movida e delle acque cristalline, si trova ora di fronte a un’insolita minaccia: un’ondata di serpenti biacco che invade le sue spiagge. Questa invasione sorprendente sta creando panico tra i turisti, spingendoli a ripensare alle loro vacanze. Un vero e proprio colpo di scena per una delle mete più amate del mondo. La situazione ha ormai raggiunto proporzioni preoccupanti e richiede interventi immediati per salvaguardare la bellezza di Ibiza e il suo turismo.

Ibiza, isola di movida notturna, acque cristalline e. serpenti. Una delle location estive più famose e amate dai giovani in tutto il mondo ne sta affrontando una vera e propria invasione che spaventa i bagnanti e minaccia il turismo. «Vederli in mare stato uno shock, abbiamo paura a tuffarci», hanno spiegato alcuni viaggiatori al Mirror. «Vent’anni fa non avrei mai immaginato una cosa del genere. È come se una maledizione avesse colpito quella che un tempo era un’isola paradisiaca». La specie in questione è il biacco ( Hemorrhois hippocrepis ) giunto dall’ Europa nei primi Anni Duemila sulle rotte commerciali. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cos’è il biacco, il serpente che ha invaso Ibiza

