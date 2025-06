Cos' è Fordow l' impianto nucleare dell' Iran che Israele non riesce a espugnare

Nel cuore delle montagne iraniane, un segreto custodito a 90 metri di profondità mette alla prova le capacità di Israele: il sito sotterraneo dove l'Iran arricchisce uranio al 60%, protetto da calcestruzzo ultra-resistente. Un'installazione che sfida ogni tentativo di attacco e testimonia la determinazione di Teheran di mantenere il suo programma nucleare sotto il massimo riserbo. La questione rimane aperta: fino a quando questa fortezza continuerà a resistere?

Il sito sotterraneo dove l'Iran arricchisce uranio al 60% è sepolto a novanta metri di profondità sotto una montagna, protetto da calcestruzzo ultra-resistente che ha reso vani i raid del 13 giugno. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Cos'è Fordow, l'impianto nucleare dell'Iran che Israele non riesce a espugnare

In questa notizia si parla di: iran - fordow - impianto - nucleare

Attacco Israele a Iran, oltre 400 feriti e 120 morti tra cui 7 vertici iraniani: da Bagheri, a Salami, ad Abbasi, colpito anche sito nucleare Fordow - Una escalation senza precedenti scuote il Medio Oriente: l’attacco israeliano contro l’Iran ha causato oltre 120 morti, tra cui sette vertici del regime, e lasciato più di 400 feriti.

Israele e Iran si sono attaccati a vicenda per la quarta notte di fila. Nel centro di Israele segnalati almeno 5 morti e un centinaio di feriti. In Iran colpiti un centro di comando della Forza Quds a Teheran e l'impianto nucleare di Fordow, dove c'è stato un terremoto Vai su X

#Iran, esplosioni vicino all’impianto #nucleare di #Fordow: abbattuto drone israeliano | VIDEO Vai su Facebook

Cos'è Fordow, l'impianto nucleare dell'Iran che Israele non riesce a espugnare; Fordow | L’inespugnabile sito nucleare in cui l’Iran arricchisce l’uranio; Fordow, il bunker invisibile: perché Israele non riesce a colpire il cuore del nucleare iraniano.

Cos'è Fordow, l'impianto nucleare dell'Iran che Israele non riesce a espugnare - Il sito sotterraneo dove l'Iran arricchisce uranio al 60% è sepolto a novanta metri di profondità sotto una montagna, protetto da calcestruzzo ultra- Segnala wired.it

Iran, Israele e l'attacco a Fordow: solo Usa possono colpire fortezza nucleare? - Poi preannuncia una sorpresa Israele può colpire l'impianto di Fordow, cardine del programma nucleare dell'Iran? Si legge su msn.com