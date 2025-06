Cose di fronte nuovo podcast prodotto dal MITAG su RaiPlay Sound

Scopri "Cose di fronte", il nuovo podcast prodotto dal MITAG su RaiPlay Sound: un viaggio emozionante attraverso dieci oggetti e mille voci, che svela storie di guerra e di uomini e donne che le hanno vissute. Con episodi intensi e coinvolgenti, questa serie ti invita a riflettere sul passato e il senso della pace. Non perdere l’occasione di ascoltare queste preziose testimonianze dal 30 giugno, solo su RaiPlay Sound.

Dieci oggetti. Dieci storie. Mille voci. Dieci episodi per ascoltare la voce delle cose e di chi, ieri e oggi, ha vissuto l’esperienza della guerra. Dal 30 giugno è disponibile su RaiPlay Sound “Cose di fronte. Storie di oggetti dal Museo Storico Italiano della Guerra”, la nuova serie podcast in dieci episodi, da 30 minuti, prodotta dal MITAG Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, un progetto originale scritto e diretto da Martina Melilli e Botafuego (Carolina Valencia Caicedo e Riccardo Giacconi). Musiche originali e sound design sono a cura di Antonio Bertoni. Il podcast nasce dal desiderio di dare nuova voce a oggetti semplici, talvolta invisibili, della collezione del MITAG. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Cose di fronte”, nuovo podcast prodotto dal MITAG su RaiPlay Sound

