Cosa sono le bunker buster le super bombe che possono distruggere il programma nucleare iraniano e che solo gli Usa hanno a disposizione

Le bunker buster sono potenti bombe progettate per penetrare strutture difensive sotterranee e blindate, rappresentando un’arma strategica di grande impatto. Sviluppate dagli Stati Uniti negli anni 2000, sono considerate una delle poche armi in grado di neutralizzare i complessi nucleari iraniani, mantenendo un equilibrio di potere globale. Scopriamo insieme come queste super bombe definiscono il moderno scenario bellico e le loro implicazioni geopolitiche.

L'ordigno è stato sviluppato nella prima metà degli Anni 2000 pensando a un impiego contro Paesi ostili.

