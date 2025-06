Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump sulla panchina del G7 in Canada

Durante il G7 in Canada, Giorgia Meloni e Donald Trump si sono scambiati una conversazione ravvicinata su temi caldi come Iran, Israele, Gaza e questioni commerciali. Il loro breve incontro si è concluso con l'uscita anticipata di Trump, lasciando spazio a ulteriori sviluppi diplomatici. Ma cosa si sono detti esattamente in quel momento cruciale? Continua a leggere e scopri i dettagli di questa intesa tra due leader di grande influenza internazionale.

Donald Trump e Giorgia Meloni si sono incontrati e hanno parlato brevemente faccia a faccia, immortalati su una panchina del G7 che si svolge in Canada - e che il presidente degli Usa ha poi lasciato in anticipo. I due hanno parlato soprattutto di Iran, Israele e Gaza, ma anche di dazi, a quanto risulta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

