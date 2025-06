Cosa rappresenta la Statua della Libertà simbolo di New York?

Cosa rappresenta la Statua della Libertà, icona indiscussa di New York? Sin dalla sua inaugurazione il 28 ottobre 1886, questa imponente figura ha incarnato i valori di libertà, speranza e accoglienza che caratterizzano la Grande Mela. Arrivata in pezzi e assemblata con dedizione, Lady Liberty ha visto milioni di persone sognare un nuovo inizio oltre i suoi confini. Ma cosa significa davvero questa leggenda di bronzo per la storia e l’identità di New York?

Dal 28 ottobre 1886, giorno in cui è stata inaugurata, la Statua della Libertà domina con la sua figura imponente il porto di New York e l'entrata alla città dal mare. Arrivata nella Grande Mela il 17 giugno 1885, in pezzi da montare, a bordo della nave Isère, Lady Liberty è stata completata in oltre un anno. In quel giorno, più di duecentomila newyorchesi accorsero a Manhattan per assistere all'arrivo della nave. Ma cosa rappresenta effettivamente e per quale motivo diverse generazioni di immigrati hanno visto in lei un segno di speranza per un futuro migliore? Realizzata dallo scultore francese Frédéric Auguste Bartholdi, con la collaborazione di Gustave Eiffel che costruì la struttura interna, la statua raffigura una donna, allegoria della Libertas, divinità romana della libertà, che tiene in mano una torcia e una tavola con incisa la data della Dichiarazione d'Indipendenza.

