Cosa ha detto Macron a Meloni? La reazione della premier è iconica

Cosa avrà detto Macron a Meloni? Questa domanda riempie i silenzi e le immagini provenienti dal Canada, dove il G7 sta animando l'incontro internazionale. Tra incontri ufficiali e sguardi sfuggenti, la Premier italiana ha lasciato un'icona di reazione che ha catturato l’attenzione di tutti: quale sarà stata la risposta di Macron? La scena resta avvolta nel mistero, suscitando curiosità e speculazioni sulla diplomazia tra leader mondiali.

"Che cosa avrà detto Macron a Meloni?". È questa una delle domande (per ora rimasta senza risposta) che scaturiscono dalle immagini che arrivano dal Canada dove è in corso il G7. Al vertice di Kananaskis Meloni ha avuto un breve scambio di battute con il presidente Usa Donald Trump, poi si era. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Cosa ha detto Macron a Meloni? La reazione della premier è iconica

