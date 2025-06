Cosa cambia per Jasmine Paolini con il forfait di Zheng a Berlino | sorpasso nel ranking e novità per Wimbledon

In sole 24 ore, Jasmine Paolini ha vissuto un vero e proprio cambia-mondo nel suo percorso tennistico. Dall’ipotesi di scivolare al settimo posto nel ranking WTA alla conquista della quarta posizione, grazie anche all’assenza di Zheng a Berlino. Questa straordinaria rimonta la proietta con maggior prestigio verso Wimbledon 2025, dove partirà come testa di serie numero 4. Un risultato che promette di aprirle nuove entusiasmanti opportunità nel circuito internazionale.

Nel giro di 24 ore Jasmine Paolini è passata dall'ipotetico scenario di scivolare in settima posizione nel ranking WTA alla certezza di presentarsi a Wimbledon 2025 da testa di serie numero 4. Una serie di eventi ravvicinati ha consentito all'azzurra di riprendersi la quarta piazza nella classifica mondiale che verrĂ pubblicata lunedì 23 giugno e sarĂ utilizzata per definire il seeding dello Slam londinese. In ordine cronologico la prima a tirarsi fuori dalla corsa per la top4 verso il sorteggio dei Championships è stata la russa Mirra Andreeva, sconfitta ieri pomeriggio dalla polacca Magdalena Frech a Berlino.

