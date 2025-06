Corteo storico si decide Oggi vertice dal prefetto L’alcoltest resta nel piatto

Oggi, ad Arezzo, si svolge un vertice decisivo per la sicurezza della storica Giostra: il prefetto si trova a decidere se introdurre l’alcoltest tra i figuranti, una misura proposta dal questore dopo gli episodi dello scorso autunno. Una decisione che potrebbe cambiare le regole di questa tradizione amata, garantendo maggiore controllo e sicurezza. La scorsa riunione ha acceso il dibattito: ora si attende il verdetto finale.

di Sonia Fardelli AREZZO Riunione cruciale oggi in Prefettura per definire gli ultimi dettagli sulla sicurezza in Giostra. In particolare sulla questione dell' alcotest ai figuranti. Una misura che già lo scorso autunno il sindaco Alessandro Ghinelli aveva caldeggiato dopo gli episodi che c'erano stati nella sfilata durante la Giostra di settembre. Adesso a proporlo è stato il questore nel tavolo sulla sicurezza per la Giostra di circa una settimana fa e il prefetto lo ha appoggiato. Anche i rettori in quella riunione non avevano fatto particolari opposizioni. Oggi dovrà essere definito se l'alcoltest ci sarà e in quali modalità.