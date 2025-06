Corso Buenos Aires pedonale È possibile? Domani il dibattito

Sei curioso di scoprire se il sogno di una Corso Buenos Aires pedonale diventerà realtà? Domani alle 18.30, nella sede della Cooperativa Ortica in via San Faustino 5, si terrà un importante dibattito promosso dal coordinamento Pd del Municipio 3. Tra i relatori, la presidente Caterina Antola, che invita i cittadini a confrontarsi su una delle vie più commerciali d’Europa. Un’occasione da non perdere per esprimere il proprio parere e contribuire al futuro della zona.

"Corso Buenos Aires pedonale è possibile?". Se ne parlerà all'incontro organizzato per domani alle 18.30 nella sede della Cooperativa edificatrice Ortica in via San Faustino 5; un'iniziativa promossa dal coordinamento Pd del territorio del Municipio 3. Tra i relatori, la presidente del Municipio 3 Caterina Antola, che su Facebook scrive "un dibattito per discutere sul tema della pedonalizzazione della strada fra le più commerciali d'Europa. Due visioni di città a confronto". Interverranno poi Luigi Ferrario di Real Baires, Letizia Alderighi, responsabile trasformazioni urbane Pd Milano, e Andrea Caccia Dominioni di Confcommercio Milano.

