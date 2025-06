Corriere dello Sport – tutti i nomi richiesti da Gasperini

Il calciomercato infiamma le pagine del Corriere dello Sport, svelando i nomi richiesti da Gasperini per rinforzare l’attacco della Roma. Tra strategie innovative e limiti di budget, la squadra si prepara a una trasformazione che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua storia. Con il desiderio di soddisfare le visioni del tecnico, la società lavora per modellare un reparto offensivo all’altezza delle aspettative. La sfida è aperta: tutto pronto per il grande cambiamento?

2025-06-16 07:40:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Chiamarla rivoluzione offensiva forse è esagerato, perché sono tanti i ruoli da puntellare sul mercato e il budget non permette clamorosi stravolgimenti (causa FFP), ma è un dato di fatto che l’attacco della Roma subirà questa estate notevoli cambiamenti per modellare il reparto come Gasp comanda e per offrire al nuovo tecnico non solo più soluzioni di livello ma soprattutto più gol. Quelli che sono mancati in parte la scorsa stagione, e non è un caso che la Roma abbia vinto otto volte per 1-0 con un corto muso non certo strategico e voluto, come sottolineato diverse volte da Ranieri: « State scrivendo, giustamente, che la Roma segna poco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – tutti i nomi richiesti da Gasperini

In questa notizia si parla di: corriere - sport - tutti - nomi

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

Secondo il Corriere dello Sport, l' #ASRoma segue nomi come #ORiley del #Brighton, #DeCuyper e #Ordonez del Club Brugge, #Vagiannidis del Panathinaikos e #Zortea del Cagliari Vai su X

IL CORRIERE DELLO SPORT SICURO: SPUNTA LA LISTA DI MAX 5 nomi per dar vita al nuovo Milan, partendo da un nuovo difensore centrale che prende forma in Leoni Zinchenko e Xhaka i prescelti come terzino e centrocampista (in attesa del sogno Vai su Facebook

L'Italia non sarà solo Gattuso: tutti i nomi di peso voluti da Gravina; Scommesse sui siti illegali, i nomi dei 12 calciatori di Serie A indagati: da Fagioli a Tonali, da Bellanova a Di Maria. «I debiti pagati con acquisti simulati di Rolex»; Rivoluzione Napoli, dal portiere alla punta, ecco tutti gli obiettivi di Conte.

Roma, rivoluzione in attacco: tutti i nomi richiesti da Gasperini - Ghisolfi è pronto a cambiare per consegnare al nuovo tecnico un reparto più forte e che segni più reti. Da msn.com

Pagina 0 | Mercato Napoli, tutti i nomi degli esterni in corsa: Lookman, Chiesa e non solo… - Continua la caccia agli esterni d’attacco richiesti da Conte per incrementare il potenziale offensivo della squadra e il numero di reti ... Si legge su corrieredellosport.it