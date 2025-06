Corriere dello Sport | Napoli all’assalto | Nuñez Lookman e Lang per un attacco da Champions

Il Napoli si prepara a fare sul serio: con un mercato in fermento, la squadra punta a rinforzare l’attacco con nomi di spicco come Nuñez, Lookman e Lang, pronti a portare potenza, fantasia e versatilità. Obiettivo? Un attacco da Champions League, capace di sorprendere e conquistare. La sfida è lanciata: il futuro azzurro si scrive ora, tra sogni e strategie vincenti.

"> Il Napoli entra nel vivo del mercato con idee chiarissime e un obiettivo dichiarato: alzare il livello dell’attacco, aggiungendo gol, forza fisica, soluzioni tattiche e alternative credibili a Romelu Lukaku. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato i contatti per Darwin Nuñez, il centravanti uruguaiano del Liverpool valutato 50 milioni, con un ingaggio che sfiora i 5 milioni di euro. Il classe ’99, esplosivo e potente, ha già attirato le attenzioni del Milan e dell’Al-Nassr, ma il Napoli è in vantaggio: ha avviato i colloqui da settimane e spera di approfittare del desiderio del giocatore di rilanciarsi dopo un’annata sottotono ad Anfield. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli all’assalto: Nuñez, Lookman e Lang per un attacco da Champions”

