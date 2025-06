Corpus Domini santa messa e processione a Reggio Calabria

A Reggio Calabria, il Corpus Domini si prepara a essere un momento di profonda fede e di grande partecipazione comunitaria. La diocesi, guidata dall'arcivescovo mons. Fortunato Morrone, invita tutti i fedeli a unirsi in una processione solenni e nella santa messa, per celebrare il Corpo del Signore con devozione e gioia. Un’occasione speciale per rafforzare i legami spirituali e condividere la bellezza della tradizione cattolica.

La diocesi di Reggio Calabria-Bova, guidata dall'arcivescovo metropolita, mons Fortunato Morrone, è pronta a celebrare il Corpus Domini, una delle principali solennità dell'anno liturgico della chiesa cattolica. Il Corpo del Signore, è sicuramente una delle celebrazioni più sentite a livello. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Corpus Domini, santa messa e processione a Reggio Calabria

In questa notizia si parla di: corpus - domini - reggio - calabria

Vasto si prepara all’Infiorata del Corpus Domini 2025 - Vasto si prepara all’Infiorata del Corpus Domini 2025, un appuntamento già atteso. Le parrocchie e le associazioni cittadine uniscono le energie per decorare le strade del centro in questa festa religiosa.

Corpus Domini, domenica 22 giugno messa e processione a Reggio Calabria Scopri i dettagli Leggi l'articolo completo: https://www.avveniredicalabria.it/corpus-domini-domenica-22-giugno-messa-e-processione-a-reggio-calabria/ Vai su Facebook

Corpus Domini, domenica 22 giugno messa e processione a Reggio Calabria Scopri i dettagli Leggi l'articolo completo: https://avveniredicalabria.it/corpus-domini-domenica-22-giugno-messa-e-processione-a-reggio-calabria/… #CorpusDomini #Reggi Vai su X

Corpus Domini, santa messa e processione a Reggio Calabria il 22 giugno; Corpus Domini, domenica 22 giugno messa e processione a Reggio Calabria; Corpus Domini a Reggio Calabria, che spettacolo l'infiorata.

Corpus Domini, domani messa e processione a Reggio Calabria - La Chiesa celebra domani la Solennità del Corpus Domini, ricorrenza liturgica che pone al centro l’Eucarestia. Lo riporta reggiotv.it

Corpus Domini, domani messa e processione a Reggio Calabria - La Chiesa celebra domani la Solennità del Corpus Domini, ricorrenza liturgica che pone al centro l’Eucarestia. Segnala strettoweb.com