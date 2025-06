Corpus Domini giovedì 19 giugno messa e processione con il vescovo

Il 19 giugno a Piacenza si accenderà di devozione e spiritualità con la solenne celebrazione del Corpus Domini, un momento unico di fede e comunità. Alle 20.30, nella chiesa di San Giovanni in Canale, il Vescovo Mons. Adriano Cevolotto guiderà la messa, durante la quale saranno conferiti i mandati a 58 nuovi credenti. Un evento che unisce tradizione e rinnovamento, rafforzando il legame tra fede e comunità locale.

Giovedì 19 giugno è in programma a Piacenza la celebrazione con il Vescovo nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo. Alle ore 20.30 mons. Adriano Cevolotto presiederà la messa nella chiesa di San Giovanni in Canale in via Beverora, nel corso della quale riceveranno il mandato 58 nuovi.

Giovedì 19 giugno il vescovo Adriano presiederà la Santa Messa e la processione eucaristica in occasione della Festa del Corpo e Sangue di Cristo nella chiesa di San Giovanni in Canale alle ore 20.30.

