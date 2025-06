Corona | Fagnani e Rai hanno pagato Bossetti una cifra a quattro zeri La giornalista risponde

In un panorama mediatico sempre più complesso, le accuse e le polemiche sul trattamento dei casi di cronaca nera scuotono l’opinione pubblica. Corona, Fagnani e la Rai sono al centro di un dibattito acceso, tra responsabilità e libertà di informazione. La giornalista risponde secca, evidenziando il ruolo dell’emittente nel finanziare la notorietà di personaggi controversi. Ma fino a che punto deve arrivare il confine tra cronaca e spettacolo? La risposta è ancora tutta da definire.

"Cosa fa la Rai oltre a mandarcelo in onda e farcelo vedere? Lo paga! Sei un mostro tu che hai tolto la vita alla bambina, sei un mostro tu Rai, tu Belve e tu Franci, che dai visibilità a uno che può parlare e infangare il nome dei genitori della piccola e che ci viene spacciato come star di un. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Corona: "Fagnani e Rai hanno pagato Bossetti una cifra a quattro zeri". La giornalista risponde

In questa notizia si parla di: corona - fagnani - pagato - bossetti

Corona dopo Belve: “Bossetti pagato dalla Rai 140 mila euro”. Fagnani: “Falso” - Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, lanciando accuse scottanti contro la Rai. L'ex re dei paparazzi sostiene che l'emittente abbia pagato 140 mila euro a Massimo Bossetti per un'intervista trasmessa durante 'Belve Crime'.

La condanna di Massimo Bossetti all'ergastolo avvenne dopo il più vasto screening genetico italiano Vi spieghiamo come la scienza ha risolto l'omicidio Yara Vai su Facebook

Corona: Bossetti pagato per andare in tv. La replica di Fagnani; Corona: Fagnani e Rai hanno pagato Bossetti una cifra a quattro zeri. La giornalista risponde; Corona dopo Belve: Bossetti pagato dalla Rai 140 mila euro. Fagnani: Falso.

Corona dopo Belve: "Bossetti pagato dalla Rai 140 mila euro". Fagnani: "Falso" - L'ex re dei paparazzi ha accusato l'azienda di aver pagato Massimo Bossetti per l'intervista rilasciata a Francesca Fagnani, andata in onda n ... Riporta msn.com

Corona accusa la Rai: “Pagati 140 mila euro a Bossetti per Belve”, la Fagnani dà una risposta che non ammette repliche - Fabrizio Corona sostiene che Massimo Bossetti sarebbe stato pagato dalla Rai per l’intervista a Belve Crime. Come scrive msn.com