Coppola niente Juve | è ufficiale il trasferimento del difensore in Premier League L’annuncio e tutti i dettagli dell’operazione

Il trasferimento di Diego Coppola al Brighton segna una svolta importante nella sua carriera. Dopo aver attirato l’attenzione del mercato italiano, l’ex Hellas Verona si prepara a conquistare la Premier League. La sua partenza dalla Juventus, che non si è concretizzata, apre nuove prospettive in un campionato competitivo e internazionale. Ora, con il suo passo deciso verso l’Inghilterra, Coppola si appresta a vivere un’avventura entusiasmante e ricca di sfide.

Coppola, niente Juve: ufficiale il trasferimento in Premier. L'ex Hellas Verona è un nuovo calciatore del Brighton. Ora è ufficiale: Diego Coppola, ex obiettivo del calciomercato Juve, è un nuovo giocatore del Brighton. Il club inglese ed il Verona hanno annunciato il trasferimento del promettente difensore fresco di debutto in Nazionale. Diego is a Seagull!?? pic.twitter.comreTZGjM3Oq — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 17, 2025 COMUNICATO – «Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Brighton & Hove Albion Football Club – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del difensore italiano Diego Coppola.