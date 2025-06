Coppola è un nuovo giocatore del Brighton | sfuma l’obiettivo del Milan

Diego Coppola, talento emergente, ha scelto il Brighton, lasciando svanire l'opportunità per il Milan di rinforzare la difesa. Una mossa che scuote il mercato e apre nuovi scenari per le squadre italiane e inglesi. Il calciomercato non smette mai di sorprendere: quali saranno i prossimi colpi?

Diego Coppola ha firmato col Brighton. Il difensore era seguito anche dal Milan, che vede così sfumare un obiettivo per la difesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Coppola è un nuovo giocatore del Brighton: sfuma l’obiettivo del Milan

In questa notizia si parla di: coppola - brighton - obiettivo - milan

Coppola e non solo: il Brighton investe 40 milioni di euro per Kostoulas, il "Babistuta" greco seguito dal Milan - Il Brighton punta in alto: con un investimento di 40 milioni di euro, si prepara ad accogliere Kostoulas, il promettente attaccante greco già seguito dal Milan.

Calciomercato: avevamo parlato dell'interesse della Lazio per Coppola del Verona. Il difensore sarebbe ora a un passo dal Brighton. #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Coppola #Brighton #calciomercato #Verona #SerieA #SerieAEn Vai su Facebook

Coppola raggiunge O’Riley: “Bruciati Milan e Atalanta”; Ufficiale: Brighton Ingaggia il Difensore Italiano Diego Coppola con un Contratto Quinquennale; Coppola Brighton, visite mediche e firma per l'ex obiettivo.

Coppola raggiunge O’Riley: “Bruciati Milan e Atalanta” - Diego Coppola dall’Hellas Verona, con conferma via X di Fabrizio Romano, prende direttamente il trampolino per la Premier League. Riporta calcioatalanta.it

Coppola, niente Juve: è ufficiale il trasferimento del difensore in Premier League. L’annuncio e tutti i dettagli dell’operazione - L’ex Hellas Verona è un nuovo calciatore del Brighton Ora è ufficiale: Diego Coppola, ex obiettivo del calciomercato Juve, è un nuovo gioca ... Scrive juventusnews24.com