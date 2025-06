Coppia nella vita e ora anche in tv | guideranno i single in un esperimento senza filtri visivi | tra pareti promesse e scelte l’amore si ascolta prima di vedersi

L’amore prende una strada inaspettata e sorprendente: senza filtri visivi, solo con il cuore e l’orecchio. Benedetta Parodi e Fabio Caressa, coppia affiatata nella vita, guideranno i single in un esperimento unico, dove le emozioni si ascoltano prima di vedersi. Pronti a scoprire se il vero amore può nascere tra parole, promesse e scelte? L’avventura sta per cominciare, e il cuore sarà la bussola.

Q uando l'amore non si vede, ma si sente – nel vero senso della parola – servono due guide capaci di raccontarlo con empatia e un pizzico di ironia. Benedetta Parodi e Fabio Caressa, coppia affiatata nella vita e ora anche in tv, saranno i volti di L'amore è cieco: Italia, versione italiana del celebre Love Is Blind. Il dating show più discusso degli ultimi anni sbarca su Netflix e porta con sé non solo cuori da scoprire, ma anche una sfida narrativa nuova per i due conduttori: raccontare i sentimenti senza filtri visivi, in un gioco di voci, promesse e realtà. Un debutto insolito per la coppia, che fino a oggi non aveva mai condiviso lo stesso set.