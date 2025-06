Cooperazione a rischio con l’avvento dei social

L’avvento dei social ha rivoluzionato i nostri rapporti, mettendo a rischio la cooperazione che, invece, ha sempre rappresentato un pilastro fondamentale per lo sviluppo degli ecosistemi e delle società umane. Dopo il primo incontro della serie “Cooperare per Evolvere”, il secondo appuntamento, questa sera alle 18.30 a Villa Smeraldi di Bentivoglio, con il filosofo Telmo Pievani ci guiderà alla scoperta di come l’umano possa riappropriarsi del valore della collaborazione in un mondo digitale in continua evoluzione.

Dopo il primo incontro della serie 'Cooperare per Evolvere', arriva il secondo appuntamento del format di Legacoop che approfondisce come la cooperazione, e non la sola competizione, abbia avuto un ruolo determinante per l'evoluzione degli ecosistemi e delle società umane. Il secondo evento, oggi alle 18.30 a Villa Smeraldi di Bentivoglio, avrà per tema l'umano e per ospite il filosofo della scienza Telmo Pievani che illustrerà in che modo il mutualismo ha favorito la specie umana e il suo sviluppo in società complesse, basate sulla fiducia, la solidarietà e l'appartenenza a un destino comune. Prof Pievani, la specie umana è sempre stata cooperativa? "Se si parla dell'homo sapiens, assolutamente.

