Cooperative e imprese sociali per il bando 75 domande e 4,8 i milioni richiesti

Genova, 17 giugno 2025 - Si è chiuso con un bilancio positivo il bando regionale da 4 milioni di euro destinato a imprese sociali, cooperative sociali e relativi consorzi, finanziato nell'ambito dell'azione 1.3.2 del PR Fesr 2021–2027. Alla scadenza della misura, sono state presentate complessivamente 75 domande per un contributo superiore ai 4,8 milioni di euro. "Siamo molto soddisfatti di questi numeri, che superano le aspettative iniziali e confermano la validità di uno strumento pensato per sostenere un settore strategico per la nostra regione – dichiara Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione Fesr di Regione Liguria –.

Alloggi per la fasce sociali fragili. La Regione stanzia 1,5 milioni - La Regione Emilia-Romagna ha approvato il programma 'Social Housing 2023', destinando 15 milioni di euro per supportare le fasce sociali fragili.

