Convegno | PFAS strategia d' intervento e pianificazione territoriale

Scopri come coniugare tutela ambientale e sviluppo economico nel convegno dedicato ai PFAS, un tema cruciale per i territori contaminati. Attraverso modelli innovativi e collaborazioni tra enti e imprese, si delineano strategie future sostenibili. Un’occasione imperdibile per condividere esperienze e trovare risposte concrete a questa sfida complessa, perché il futuro del nostro territorio dipende dalle scelte di oggi.

Come conciliare la tutela dell’ambiente con le esigenze produttive nei territori contaminati da PFAS? Quali modelli operativi e sinergie tra enti e imprese possono guidare le strategie future? Il convegno, promosso dal Gruppo Dimensione Ambiente con il patrocinio di Confservizi Piemonte –. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Convegno: PFAS, strategia d'intervento e pianificazione territoriale

In questa notizia si parla di: convegno - pfas - strategia - intervento

Convegno: PFAS, strategia d'intervento e pianificazione territoriale.

Scoperti in Italia i batteri mangia-PFAS che potrebbero rivoluzionare la lotta agli inquinanti eterni - I ricercatori hanno isolato e identificato microrganismi in grado di degradare i PFAS, prelevati da siti contaminati. Segnala greenme.it

Scoperti in un suolo veneto batteri mangia-Pfas, gli inquinanti eterni - Gli esperti della Cattolica hanno voluto isolare e identificare microrganismi promettenti in grado di degradare i PFAS, prelevati da siti contaminati ... Secondo repubblica.it